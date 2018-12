Vida Urbana Homem é preso suspeito de ser o maior fornecedor de munição da região do Vale do São Patrício Uma grande quantidade de balas de diversos calibres foi encontrada pela polícia na casa do suspeito

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (20) na cidade de Jaraguá, no Centro do Estado. Ele é suspeito de ser o maior fornecedor de munição da região do Vale do São Patrício. Segundo a Polícia Civil (PC), as investigações começaram depois de denúncias anônimas e durou alguns meses. O suspeito foi preso na própria casa que fica no Setor Ana Edith, em Jaragu...