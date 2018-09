Cidades Homem é preso suspeito de produzir cocaína em Aparecida de Goiânia A Polícia Civil chegou até a residência por meio de denúncias anônimas. Além da grande porção de cocaína, foram apreendidos 17 tabletes de maconha

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (5) em sua residência, localizada no Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia por suspeita de produção de drogas. De acordo com a Polícia Civil, a localização só foi possível por meio de uma denúncia anônima. Na casa, os policiais encontraram uma bacia com grande quantidade de cocaína pré-fabricada. Além disto, foram ...