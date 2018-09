Cidades Homem é preso suspeito de matar travesti em Goiânia A polícia suspeita que a motivação do crime seja uma rixa entre a vítima e o detido

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de matar, na madrugada deste sábado (1º), uma travesti no Setor Rodoviário, em Goiânia. A polícia suspeita que a motivação do crime seja uma rixa entre a vítima e o detido. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) investigar o caso. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima de 36 discutiu com o suspeito, que se...