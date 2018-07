Cidades Homem é preso suspeito de matar jovem a facadas após briga por boné há 10 anos em Luziânia Confusão teria motivado o crime. Condenado desde 2013, homem confessou que homicídio foi por motivo banal

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (24), em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal, por suspeita de ter matado a facadas um rapaz que teria tomado o boné que usava. Segundo a Polícia Civil, a vítima tirou o acessório da cabeça dele e disse que não iria devolver. Diante disso, o homem sacou uma faca e esfaqueou o jovem, que não resistiu a...