Vida Urbana Homem é preso suspeito de matar duas pessoas durante tiroteio em Itaberaí Briga relacionada ao tráfico de drogas é apontada por testemunhas como motivação para a troca de tiros

Um homem foi preso, na tarde deste domingo (23), em Itaberaí, a 90 quilômetros de Goiânia, suspeito de participação na morte de duas pessoas. O crime ocorreu na madrugada de hoje no Anel Viário da cidade, próximo ao setor Itavilly. A ação que culminou com as prisões teve a participação do Serviço de Inteligência do 34° Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goi...