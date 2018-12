Vida Urbana Homem é preso suspeito de estuprar sobrinho de 3 anos em Luziânia O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)

Um homem foi preso em Luziânia, há 210 km de Goiânia, suspeito de abusar sexualmente do sobrinho de 3 anos de idade. A mãe do menino contou à polícia que deixou os dois filhos, um de 7 anos e outro de 3 na casa do suspeito porque precisava organizar uma mudança em sua casa no último final de semana (21) e que o homem era de confiança da família. Em seu depoimento na tar...