Homem é preso suspeito de estuprar duas afilhadas em Goiatuba As irmãs também foram estupradas por outro tio em troca de comida

Um homem de 54 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (12), suspeito de estuprar as duas afilhadas, de 9 e 13 anos, em Goiatuba. Segundo a Polícia Civil (PC), os crimes aconteceram em 2012 e de acordo com as meninas, ele levava elas para uma obra parada, forrava o chão com um pano e abusava sexualmente das duas. As irmãs relataram também que o padrinho delas ...