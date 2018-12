Vida Urbana Homem é preso suspeito de estuprar afilhada em povoado próximo de Piracanjuba Segundo a polícia, o suspeito levou a mulher de 19 anos para conhecer um empreendimento que havia comprado e, no local, a levou para o quarto e a agarrou sem consentimento dela

Um homem, de 39 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (13) suspeito de estuprar a afilhada de 19 anos no Povoado Rochedo, próximo à cidade de Piracanjuba, a quase 90 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC) do município, o crime teria acontecido no dia 29 de novembro por volta das cinco horas da tarde. No relato à PC, a vítima disse que o homem ...