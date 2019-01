Vida Urbana Homem é preso suspeito de espancar mulher e bebê em Goiás A menina, de quatro meses, sofreu uma fratura em um dos braços

Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (23), suspeito de espancar a mulher e a filha, um bebê de quatro meses, em Bom Jesus de Goiás, na região Sul do Estado. O delegado Rogério Moreira disse que, após ser agredida a mãe, foi com a criança até o hospital, onde relatou o ocorrido. De acordo com o investigador, ela estava com diversos ferimentos no rosto e o b...