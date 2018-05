Cidades Homem é preso suspeito de assediar crianças no banheiro na Pecuária de Goiânia O detido chegou a oferecer R$ 80 as vítimas, informou a Guarda Civil Metropolitana

Um homem de 57 anos foi preso suspeito de assediar crianças e adolescentes, na noite de sábado (19), no Parque de Exposições Agropecuária, no Setor Nova Vila, em Goiânia. Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o detido chegou a oferecer R$ 80 para manter relações sexuais com as vítimas. A companheira, de 51, foi autuada e liberada no local. De acordo com a ...