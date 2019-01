Vida Urbana Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de mulher que procurava abrigo em Goiânia De acordo com a Polícia Militar, a vítima desembarcou na capital de madrugada e procurava um hotel quando foi abordada pelo suspeito

Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma mulher durante a madrugada deste domingo (20), no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, de 22 anos, viajou de Sobradinho até a capital e desembarcou na rodoviária por volta de 1 hora da manhã. Ela solicitou um motorista particular, que a levou...