Vida Urbana Homem é preso suspeito de abusar da filha em Itumbiara Denúncia foi registrada em novembro de 2018 e desde então o suposto criminoso estava fugindo

Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (7) em Itumbiara, Região Sul do Estado, por suspeita de abusar sexualmente da filha de 9 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, após uma denúncia ser feita em novembro de 2018, o suspeito passou a se esconder em fazendas do município. Ao ser localizado na zona rural pela polícia, ele estava com malas prontas p...