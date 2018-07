Cidades Homem é preso por vender eletrônicos de forma ilegal em Goiás Operação feita pela Polícia Civil goiana contou com informações do Mato Grosso do Sul e chegou a apreender 146 objetos que seriam revendidos

Vinícius de Oliveira da Costa Prado foi preso no final da manhã deste sábado (14) no Camelódromo de Campinas, na Região Central de Goiânia. Ele revendia aparelhos eletrônicos importados sem a devida comprovação de entrada no País e pagamento dos impostos, indo contra o artigo 334, no seu parágrafo primeiro e inciso três do Código Penal Brasileiro (CPB), ou seja, comete...