Vida Urbana Homem é preso por suspeita de agressão à própria mãe, em Morrinhos De acordo com a Polícia Civil, mulher tinha lesões visíveis, que foram constatadas também no exame de corpo de delito

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (17) por suspeita de agressão à própria mãe, no município de Morrinhos, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a vítima realizou a denúncia na última quarta-feira (16), na Delegacia de Polícia da cidade. Segundo a mulher, a violência era constante, com tapas e discussões, e o filho a coagia e...