Cidades Homem é preso por agredir mulher em congestionamento de rodovia Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele é reincidente

Com o veículo parado durante uma das manifestações de caminhoneiros, um homem de 36 anos foi preso na noite desta quarta-feira, 23, acusado de agredir uma mulher na rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele é reincidente. A ocorrência foi registrada por volta das 19h desta quarta na altura do km 89, no moment...