Vida Urbana Homem é preso pela 2ª vez tentando furtar a mesma construção em Goiânia Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou levar uma betoneira, fiações, uma enxada e um carrinho de mão

Após dois dias de liberdade, um homem foi preso, na madrugada desta quinta-feira (24), após tentar furtar o mesmo local onde foi preso na última vez, no Recanto do Bosque, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito invadiu uma casa em construção e tentou levar uma betoneira, fiações, uma enxada e um carrinho de mão. De acordo com a Polícia Civil (PC), ...