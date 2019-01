Vida Urbana Homem é preso pela 2ª vez em um mês por dirigir embriagado em Goiás e deve pagar multa de R$ 9 mil Condutor bateu o carro em uma ponte da BR-050, em Catalão, e teve a CNH recolhida

Um motorista foi preso depois de dirigir embriagado e provocar um acidente na divisa entre Minas Gerais e Goiás, na noite de sexta-feira (25). O homem bateu o carro em uma ponte no km 314 da BR-050, em Catalão, mas não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez teste do bafômetro no motorista e percebeu que havia 0.79 mg/L no sangue, quantidade acima da per...