Cidades Homem é preso em Samambaia por suspeita de estuprar a própria filha de 7 anos De acordo com a Polícia Civil, crime foi flagrado pela mãe da menina, casada com o suspeito. Ao ser descoberto, ele teria ameaçado ambas de morte

Foi preso na última quarta-feira (18), em Santo Antônio do Descoberto, no Leste do Estado, um homem suspeito de estuprar a própria filha, de 7 anos. A detenção preventiva foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) pela prática de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil (PC) de Goiás, o pai da criança foi flagrado pela mulher...