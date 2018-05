Cidades Homem é preso em Luziânia mais de duas décadas depois de ter cometido assassinato Suspeito e a vítima teriam discutido por um motivo banal, segundo a polícia

Nilton Ribeiro Lima foi preso nesta sexta-feira (25), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, por um crime que ele cometeu em fevereiro de 1997, segundo as informações da Polícia Civil (PC). Os agentes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da cidade cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do suspeito, que é investigado pela prática d...