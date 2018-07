Cidades Homem é preso em laboratório de mídias piratas em Taquaral de Goiás Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos aproximadamente 10 mil DVDs falsificados, além de maquinário, como gravadoras e impressoras

Um homem que mantinha um laboratório de mídia pirata foi preso, na última sexta-feira (27), em Taquaral de Goiás, na região Central do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), foram apreendidos com o homem aproximadamente 10 mil DVDs falsificados, além de maquinário, como gravadoras e impressoras. O detido responderá pela prática do crime de violação de direit...