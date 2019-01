Vida Urbana Homem é preso em Goiânia suspeito de se passar por auditor fiscal O suspeito usava de dados do Ministério do Planejamento para contratar empréstimos

Um homem foi preso, em Goiânia, com suspeitas de utilizar dados de Servidores do Ministério do Planejamento para contratar empréstimos de até 500 mil reais. A prisão é resultado de uma operação realizada pela Polícia Civil (PC) de Brasília que investiga pessoas de vários estados que cometiam a fraude. O mandado de prisão na capital goiana foi contra um homem de 38 anos, q...