Homem é preso em Goiânia por suspeita de estuprar adolescente com transtorno mental

Uma adolescente de 14 anos com transtornos mentais, que era considerada desaparecida, foi encontrada na casa de um homem, na madrugada desta segunda-feira (5), no Jardim Presidente, em Goiânia. A partir de informações repassada pelos familiares a polícia conseguiu chegar até a residência de Daniel Alves Lima, de 21 anos. No local, encontraram a adolescente com vários machucados além de algumas porções de drogas.

Daniel nega que tenha oferecido entorpecentes para a garota e afirma que ela ficou lá de domingo para segunda. Ele diz que não cometeu as agressões e que não a estuprou. "Ela já chegou machucada lá e as relações foram consentidas", declarou.

Apesar de a jovem ter mais de 14 anos de idade, parentes informaram à polícia que ela sofre de Transtorno Afetivo Bipolar e tem a mentalidade de uma criança. Por isso, Daniel foi autuado por estupro de vulnerável e tráfico de drogas. A adolescente já está com a família.