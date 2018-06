Cidades Homem é preso em Goiânia com atestados falsos para detentos do Semiaberto O suspeito disse à policia que os documentos seriam vendidos para justificar a ausência dos presos no Complexo Prisional

Lucas Breno Moreno de Miranda Cambui, de 24 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (25), no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, portando cerca de 50 atestados médicos falsos que, segundo ele, seriam comercializados. Os documentos eram vendidos, principalmente, para detentos do semiaberto do Complexo Penal de Aparecida de Goiânia, segundo o suspeito. Ao ser aborda...