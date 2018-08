Cidades Homem é preso em Goiânia com arma de uso restrito da polícia O detido furtou a arma na semana passada de um policial civil, informou a PM

Um homem foi preso com uma arma de uso restrito da polícia, na noite desta terça-feira (7), no Jardim das Oliveiras, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o detido furtou a arma na semana passada de um policial civil. A PM foi até a residência do suspeito e conseguiu recuperar a arma furtada, porções de maconha, munições e uma espingarda calibre 22 e u...