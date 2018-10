Cidades Homem é preso e confessa ter matado a estudante com cadarço no pescoço Agressor de 28 anos responderá à Justiça por homicídio qualificado e estupro; corpo de Rayane Paulino Alves, de 16 anos, foi encontrado no domingo em estado de decomposição

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes (SP) prendeu na madrugada desta quarta-feira, 31, um homem de 28 anos que confessou ter matado a estudante Rayane Paulino Alves, de 16 anos. O corpo dela foi encontrado no domingo, dia 28, em Guararema, cidade do interior paulista), com um cadarço enrolado no pescoço. Familiares reconheceram o corpo da adolescente nesta segunda-feira, 2...