Vida Urbana Homem é preso com R$ 15 mil reais em notas falsas em Goiânia O suspeito contou aos policiais que usou uma rede social para encomendar o dinheiro falso

Um homem de 21 anos foi preso com dinheiro falso na noite dessa sexta-feira (28), no Jardim Guanabara, em Goiânia. A quantia era de aproximadamente R$ 15 mil reais. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi parado durante uma abordagem de rotina. Com ele, foram encontrados R$ 900 reais em notas falsificadas. Aos policiais, o jovem contou que comprou...