Cidades Homem é preso com pés de maconha, em Trindade De acordo com a Polícia Militar, droga pronta para consumo também foi encontrada na residência do suspeito

Um homem de 25 anos foi preso com pés de maconha na tarde desta quinta-feira (6), no Setor Palmares, em Trindade, na região metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Militar de Goiás, o suspeito caminhava por uma via pública com duas mudas da planta e teria fugido ao notar a presença dos agentes de policiamento. A partir de informações de testemunhas, os pol...