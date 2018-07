Cidades Homem é preso com 60 tabletes de maconha em Goiânia Depois de ter sido flagrado com a droga, suspeito confessou que guardava mais em casa

Um homem foi preso em flagrante com 60 tabletes de maconha na noite de hoje (03) no setor Marechal Rondon, em Goiânia. Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), durante patrulhamento, o suspeito foi flagrado com uma quantidade de drogas e depois ele confessou que teria mais em sua casa. Além do entorpecente, uma balança de precisão e um veículo roubad...