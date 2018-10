Cidades Homem é preso com 6 pistolas em embalagens de perfume no Aeroporto de Congonhas Armas semi-automáticas, de uso restrito, tinham a numeração raspada e foram encontradas com passageiro que seguia para o Rio de Janeiro

A Polícia Federal prendeu um homem com seis pistolas Glock, semi-automáticas, com a numeração raspada, no Aeroporto de Congonhas, na manhã desta quinta, 18. O passageiro viajava de Curitiba com destino ao Rio e fazia conexão em São Paulo. Durante fiscalização de rotina nas bagagens despachadas, foram localizados ‘objetos metálicos em uma mala’. Identificado o viaj...