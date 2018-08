Cidades Homem é preso com 430 comprimidos de ecstasy no forro da cozinha de casa e no umidificador de ar A PM prendeu o suspeito em Senador Canedo e ele foi encaminhado para a delegacia da cidade

Um homem foi preso em flagrante com 430 comprimidos de ecstasy escondidos no forro da cozinha da sua casa e dentro do umidificador de ar. A prisão ocorreu na noite dessa sexta-feira (10) em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Militar (PM) informou que recebeu denúncias de que alguém estaria traficando entorpecentes na região e durante patrul...