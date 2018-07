Cidades Homem é preso com 40 munições de fuzil, drogas e carro roubado, no Setor Vila Rosa, em Goiânia Suspeito teria sido localizado após denúncia anônima feita ao batalhão da Rotam. Inquérito será instaurado para apurar existência de quadrilha

Um homem foi preso, na madrugada desta terça-feira (31), com 40 munições de fuzil e quase 5 kg de maconha, em uma residência no Setor Vila Rosa, na capital. Ele foi localizado e detido após uma denúncia anônima encaminhada ao batalhão da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). Ao chegar ao local, a equipe identificou o suspeito e encontrou com ele, uma po...