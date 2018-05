Cidades Homem é preso após sequestrar e agredir mulher em Goiânia Na casa do suspeito os policiais encontraram mais de 200 cartões de crédito clonados e, por isso, ele também responderá pelo crime de estelionato

Após uma denúncia, a Polícia Militar (PM) resgatou uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado por um homem nesta quinta-feira (24), no Residencial Felicitá, na região Norte de Goiânia. Ela é ex-mulher do suspeito, que foi preso. Segundo a vítima, ela foi chamada pelo rapaz, que alegou ter passado mal. No entanto, quando chegou lá, a mulher foi impedi...