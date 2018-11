Cidades Homem é preso após se passar por policial em Goiânia Segundo a Polícia Militar, moradores do bairro denunciaram o suspeito após ele ameaçar diversas pessoas, durante uma briga, com uma arma de brinquedo

Um homem foi preso após se passar por policial, na noite desta quinta-feira (29), no setor São Bernardo, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), moradores do bairro denunciaram o suspeito após ele ameaçar diversas pessoas, durante uma briga, com uma arma de brinquedo. Ele foi preso e levado à Central de Flagrantes. Além da arma de brinquedo, também foi apreen...