Cidades Homem é preso após matar rapaz no Bairro Goiá, em Goiânia Suspeito afirma que agiu em defesa da esposa. A polícia desconfia que o casal planejava roubar motocicleta da vítima

Jhonathan Cardoso de Lima, 20 e Bárbara Lueny Alves da Rocha, 22, foram presos nesta tarde (8) pelo homicídio de Lindomar dos Santos Carvalho, ocorrido na madrugada desta quarta-feira. Em seu depoimento, Jhonathan afirmou que a vítima teria “mexido” com sua mulher e, por isso, deu dois tiros em Lindomar, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com i...