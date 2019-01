Vida Urbana Homem é preso após matar mulher em motel Queli Aparecida Simon, de 39 anos, foi raptada; policiais rodoviários localizaram veículo do suspeito

Um homem foi preso, nesta quinta-feira, 3, depois de raptar e assassinar uma mulher, em um motel de Jaguariúna, interior de São Paulo. O suspeito, Edmilson Manoel Jardim, de 43 anos, foi perseguido por mais de 20 km pela polícia após sair do motel e capotou o carro que dirigia em uma rodovia, no município de Estiva Gerbi. Aos policiais, ele teria confessado o assassinato. C...