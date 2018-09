Cidades Homem é preso após espancar e bater a cabeça da ex contra a parede em Pires do Rio Suspeito agrediu a mulher porque não se conformava com o fim do relacionamento

Um homem de 29 anos foi preso na manhã deste domingo (2) após espancar a ex-mulher na cidade de Pires do Rio, na região Sudeste de Goiás. O motivo do ataque seria que ele não se conformava com o fim do relacionamento entre os dois. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito invadiu a casa da vítima na madrugada deste domingo e começou a dar socos, pontap...