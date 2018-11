Cidades Homem é morto no setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia Carlos Ferreira da Silva cumpria pena no semiaberto; autor não foi identificado

Um homem foi morto na noite deste sábado (17), no Setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia. A vítima cumpria pena no semiaberto e estava em casa quando foi chamada por alguém. Segundo testemunhas, Carlos Ferreira da Silva, de 21 anos, como foi identificado, saiu conversando e caminhando com essa pessoa. Em um determinado ponto do percurso, ele foi morto a tiro...