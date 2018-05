Cidades Homem é morto na Cidade Jardim, em Goiânia, com cerca de 30 tiros A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas

Um homem foi morto com cerca de 30 tiros, na tarde desta sexta-feira (11), na Rua Natal e Silva, no setor Cidade Jardim, em Goiânia. A vítima estaria parada no sinal da via, em uma moto, quando um carro estacionou ao lado da motocicleta e o homem foi alvejado. A vítima morreu na hora. De acordo com a Polícia Militar, o carro, da cor branca, era ocupado por mais d...