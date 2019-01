Vida Urbana Homem é morto na Avenida Paranaíba, no Centro de Goiânia A vítima foi parada por dois homens que passavam em uma moto e baleado, ainda não há confirmação sobre a causa do crime ou os responsáveis

Um homem foi morto na tarde de hoje (21), no cruzamento da Avenida Araguaia com a Avenida Paranaíba, no Centro de Goiânia. De acordo com a equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), a vítima foi executada por dois homens que passaram no local em uma moto vermelha. Franklin Santos Onorato, de 20 anos, era condenado por tráfico de drogas e esta...