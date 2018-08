Cidades Homem é morto em Senador Canedo com mais de dez tiros Segundo a polícia, a vítima era suspeita de participar do latrocínio que vitimou um policial em um pit-dog, no Setor Oeste, em 2016

Um homem foi morto na tarde desta terça-feira (14), na Avenida Antônio Ferreira Maia, no bairro São Francisco II, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), Robson da Silva Santos, de 19 anos, era suspeito de participar de um latrocínio, em fevereiro 2016, que acabou na morte de um Policial Civil. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) informa que a vítima foi atingida com m...