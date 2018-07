Cidades Homem é morto em Luziânia após discussão motivada por "gato" na rede elétrica O suspeito é o dono de um bar que fica ao lado da residência da vítima e com quem ele dividia a energia

Um homem foi morto na tarde deste domingo (1º), em Luziânia, supostamente devido a uma discussão motivada por um “gato” na rede elétrica de sua casa. O suspeito é o dono de um bar que fica ao lado da residência da vítima e com quem ele dividia a energia, no Jardim Bandeirante. De acordo com o relato da esposa da vítima à Polícia Militar, José Célio Ribeiro de Sou...