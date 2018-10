Cidades Homem é morto e tem celular roubado, em Águas Lindas de Goiás O crime, que aconteceu no bairro Recanto da Barragem, será investigado pela delegacia da cidade

Um homem foi morto na manhã deste domingo (21), no Recanto da Barragem, bairro de Águas Lindas de Goiás, cidade localizada a 200 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima levou uma facada no pescoço e teve o celular roubado. A idade do homem não foi divulgada. Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima e o autor da facada tiveram breve discussão antes ...