Homem é morto durante chá de fraldas no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia

Um homem de 32 anos morreu ao ser baleado em um chá de fraldas que acontecia em uma residência no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, na noite do último sábado (12). Levantamentos iniciais da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) apontam que a vítima era pai do bebê para quem era feita a celebração. De acordo com testemunhas, dois homens vestindo colete...