Vida Urbana Homem é morto dentro de bar em Aparecida de Goiânia A vítima não tinha passagens policiais

Um homem foi morto enquanto bebia em um bar, na madrugada desta sexta-feira (14), no setor Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), um carro com dois homens parou ao lado do estabelecimento, um deles foi até a vítima a atirou. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, a dupla fugiu. A vítima não ...