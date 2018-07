Cidades Homem é morto com tiros de fuzil dentro de carro blindado Relatos preliminares apontam que mais de 70 tiros foram disparados

Um homem foi morto com tiros de fuzil na noite de segunda-feira, 23, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio. Segundo informações da Polícia Militar e da Secretaria da Segurança Pública, a vítima estava em um carro por volta 23h na rua Coelho Lisboa, quando um veículo com quatro pessoas se aproximou e dispar...