Cidades Homem é morto com mais de 10 tiros em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima morreu antes da chegada da equipe

Um homem foi morto com mais de 10 tiros, no início da tarde desta segunda-feira (9), na Rua CM-9, no Setor Cândida de Morais, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima morreu antes de ser socorrida e ninguém teria visto os autores dos disparos. A Polícia Militar (PM) já está no local e faz rondas, pela região, para tentar localizar os suspeitos do crime. Uma equipe...