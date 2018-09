Cidades Homem é morto a tiros por ter deixado lixo na porta de vizinho em Anápolis Segundo testemunhas, os dois tinham discutido mais cedo pelo mesmo motivo

Um homem foi morto a tiros por um vizinho, na noite de ontem (10), no bairro Novo Paraíso, em Anápolis, no Centro do Estado. Testemunhas disseram à Polícia Civil (PC) que a vítima foi tomar satisfação com o suspeito, que teria deixado lixo na porta da casa dele. A vítima, Mário Pereira Correa, e o suspeito, Luciano Lourenço Martins, discutiram e Mário cabou sendo ...