Vida Urbana Homem é morto a tiros no Residencial Itaipú, em Goiânia A vítima estava na porta de casa quando um carro passou e os ocupantes atiraram contra ele

Um homem foi morto a tiros, na noite deste domingo (13), na Rua RI 12, no Residencial Itaipú, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima estava na porta de casa quando um carro passou e os ocupantes do veículo atiraram. O homem foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) irá apurar...