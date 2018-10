Cidades Homem é morto a tiros na Chácara do Governador, em Goiânia Vítima caminhava pela rua quando foi atingido pelos disparos; suspeito fugiu

Um homem de 20 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (13), no bairro Chácara do Governador, em Goiânia. O suspeito dos disparos fugiu do local e ainda não foi localizado. Após trocar mensagens, a vítima saiu de casa para encontrar uma pessoa. Ela estava caminhando na Rua DF-19, quando o suspeito a pé e armado se aproximou, efetuou cinco ou seis disparos e fugi...