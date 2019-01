Vida Urbana Homem é morto a tiros em cruzamento da Avenida Consolação, em Goiânia Vítima de aparentemente 35 anos ainda não teve a identidade revelada.

Um homem foi morto a tiros nesta segunda-feira (7), no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia. O crime aconteceu por volta de 12 horas, no cruzamento da Avenida Piratiniga com a Consolação. A vítima de aparentemente 35 anos ainda não teve a identidade revelada. De acordo com informações da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), uma equipe...